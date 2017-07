Alive

A 11.ª edição do festival NOS Alive, com lotação esgotada, arranca hoje no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, com os britânicos The XX e o canadiano The Weeknd como cabeças de cartaz.

As 55 mil pessoas que passarem hoje o pórtico do Passeio Marítimo de Algés irão encontrar um recinto sem grandes alterações no figurino, com sete palcos para acolher música e comédia.

As portas abrem às 15:00, hora a que começam as atuações no palco do pórtico. Os cabeças de cartaz sobem ao palco principal às 22:40, The XX, e 00:50, The Weeknd, músico que se estreia hoje ao vivo em Portugal.