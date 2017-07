Actualidade

A peça "O misantropo", do grego Menandro, é apresentada hoje, no Teatro Romano de Lisboa, pela companhia de teatro Maizum, no âmbito do Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida.

"O misantropo", a única peça integral do grego Menandro, tem mais de 2300 anos, é encenada por Silvina Pereira e as suas apresentações vão decorrer até ao próximo dia 23, com espetáculos de quinta-feira a domingo, no Teatro Romano de Lisboa, na rua de São Mamede ao Caldas.

Reintroduzir o teatro clássico e devolver o teatro romano de Lisboa à sua função inicial são, segundo a diretora do Museu de Lisboa/Teatro Romano, Lídia Fernandes, objetivos a realizar.