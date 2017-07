Actualidade

Camané e António Chainho representam Portugal no festival que une o fado e o flamenco, ambos Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, e que se realiza entre hoje e sábado, em Badajoz, Espanha.

O Festival Flamenco e Fado Badajoz, organizado pelo Consórcio López de Ayala, patrocinado pelo governo regional da Estremadura espanhola e pelo Ayuntamiento de Badajoz, tem lugar no Auditório Municipal Ricardo Carapeto, na cidade espanhola que faz fronteira com o concelho português de Elvas, no distrito de Portalegre.

Antigamente designado como BADASOM, o festival já leva dez anos de programação, e o "pontapé de saída" do evento é dado hoje à noite, pelo Ballet Nacional de Espanha, que apresenta as suas coreografias "Zaguán" e "Alento", dirigidas por Antonio Najarro.