Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou na quarta-feira um relatório económico global no qual refere que apesar de a recuperação económica estar no bom caminho, mantêm-se as incertezas sobre as economias avançadas.

Este documento, tornado público antes da cimeira do G20, na sexta-feira e sábado em Hamburgo, na Alemanha, aponta os "riscos negativos" para a economia global que podem representar "as incertezas políticas nas economias avançadas, as vulnerabilidades do setor financeiro e um agravamento súbito das condições financeiras".

"Se não agirmos, este conjunto de preocupações poderá constituir uma receita para a crise financeira brutal", alertou a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, num blogue que acompanha o relatório.