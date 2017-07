Actualidade

O exército sul-coreano realizou hoje novas manobras com fogo real, que incluíram o lançamento de vários mísseis guiados numa nova demonstração de força para responder ao mais recente ensaio de míssil pela Coreia do Norte.

O exercício, realizado nas águas do Mar do Japão, envolveu a marinha e força aérea, disse à agência espanhola Efe um porta-voz do Ministério de Defesa sul-coreano.

Foi simulado um ataque por mar e no decurso das manobras foram disparados mísseis anti-navio "Haeseong" e "Harpoon" e mísseis terra-ar "AGM-65 Maverick".