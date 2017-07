Actualidade

O Presidente russo criticou hoje, na véspera do início da cimeira do G20, na Alemanha, o protecionismo comercial e as sanções económicas ocidentais contra a Rússia, que considerou uma forma de protecionismo oculto.

As sanções decretadas contra Moscovo pelos norte-americanos e europeus no âmbito da crise ucraniana "não só não têm fundamento, como vão contra os princípios do G20 sobre uma cooperação no interesse de todos os países do mundo", escreveu Vladimir Putin, num artigo publicado no jornal económico alemão Handelsblatt.

O chefe de Estado russo pediu "relações comerciais abertas, baseadas em normas e padrões uniformes".