Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,10%, para os 5.208.60 pontos.

Na quarta-feira, o principal índice da bolsa lisboeta, o PSI20, fechou a subir 0,43%, para 5.203,30 pontos, em linha com as principais bolsas europeias, com a Caixa Económica Montepio Geral em destaque, ao subir 99,20% para 0,99 euros.

Entre as 19 cotadas que compõem o PSI20, 13 subiram e seis registaram perdas.