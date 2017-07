Actualidade

Um sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter foi hoje registado na região central do arquipélago das Filipinas, sem causar vítimas ou danos materiais, segundo o Instituto americano de Geofísica.

De acordo com a mesma fonte, o sismo foi registado a 3,2 quilómetros a noroeste de Masarayao, na província de Leyte e a 12,3 quilómetros a noroeste de Ormoc, segundo informação do Instituto americano de Geofísica que mede a atividade sísmica no mundo.

O epicentro do sismo foi registado a seis quilómetros de profundidade, mas não houve necessidade de emitir um alerta de tsunami.