Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo, anunciou hoje que a autarquia vai investir cerca de 300 mil euros na criação de um centro de interpretação dedicado ao republicano Afonso Costa.

Segundo o autarca, o projeto do Centro Interpretativo República - Afonso Costa vai ser executado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade de Seia e deverá abrir em 2018.

O equipamento dedicado ao estadista português e político republicano, que era natural do concelho de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda, ficará instalado no edifício da escola primária que tem o seu nome, que vai ser recuperado e adaptado às novas funções.