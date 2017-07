Actualidade

O guarda-redes internacional espanhol Iker Casillas confirmou hoje nas redes sociais que vai permanecer ao serviço da equipa de futebol do FC Porto mais uma temporada.

"Muito contente por continuar mais uma temporada no FC Porto. Muito entusiasmado, face aos objetivos que se nos apresentam", escreveu Casillas, na sua página oficial do Facebook.

Casillas, que tinha começado a treinar-se com o plantel na terça-feira, vai, assim, cumprir a terceira temporada ao serviço dos 'dragões', aos quais chegou no defeso de 2015, proveniente do Real Madrid.