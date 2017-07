Pedrógão Grande

O reflorestamento da mancha florestal da aldeia de xisto do Mosteiro, Pedrógão Grande, arranca no sábado por iniciativa de uma empresa local de turismo, que convida os portugueses a apadrinharem a plantação de "árvores dos afetos".

"A iniciativa é destinada a grupos, empresas e outras instituições que queiram contribuir para o reflorestamento de uma área que foi muito atingida pelos incêndios de junho. Esperemos que criem laços afetivos com esta terra e que regressem sempre", explicou à agência Lusa o promotor do evento, Luís Dias, responsável pelo complexo turístico do Mosteiro, que integra bungalows e um restaurante junto a uma praia fluvial.

Quem quiser participar na iniciativa poderá plantar uma árvore de espécies autóctones num terreno de 3.500 metros quadrados à entrada da aldeia, numa zona que foi devastada pelas chamas.