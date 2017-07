Actualidade

Dois diplomas aprovados na Assembleia da República, que consagram o dia 06 de maio como o Dia Nacional do Azulejo e a proteção e valorização do património azulejar português, são hoje publicados em Diário da República.

Ambos os diplomas são assinados pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e consagram a necessidade de proteger o património azulejar.

Um deles indica que a Assembleia da República "resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, consagrar o dia 6 de maio como o 'Dia Nacional do Azulejo'", na sequência da aprovação da medida, no parlamento, em março deste ano.