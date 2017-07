Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou hoje a Coreia do Norte de que está a considerar "algumas coisas bem severas" em resposta ao lançamento sem precedentes de um míssil com a capacidade de atingir os Estados Unidos.

Em visita à Polónia, antes de se deslocar à cimeira do G20, que decorre este fim de semana em Hamburgo, o Presidente dos Estados Unidos apelou ainda a todos os países para confrontarem Pyongyang com o seu "comportamento muito, muito mau", de acordo com a agência Associated Press.

Trump vai encontrar-se em Hamburgo com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que se tem oposto ao reforço das sanções económicas e a eventuais ações militares contra Pyongyang.