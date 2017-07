Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, anunciou hoje na reunião da bancada que vão ser convocadas eleições para a presidência do grupo parlamentar para 19 de julho.

O mandato de Luís Montenegro, o último pelos estatutos do PSD, terminava apenas em setembro.

De acordo com fontes presentes na reunião da bancada do PSD, entre os motivos invocados para esta antecipação foi "não criar ruído" dentro do grupo parlamentar em setembro, antes das eleições autárquicas, e fazer coincidir o fim do mandato e da sessão legislativa.