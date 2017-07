Actualidade

A primavera 2017 foi a terceira mais quente desde 1931, revela hoje um Boletim do Instituto do Mar e da Atmosfera, que dá conta de um aumento significativo da seca, especialmente nas regiões do Norte e Centro do continente.

De acordo com o Boletim Climatológico sazonal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) hoje divulgado, a primavera (são considerados os meses de março, abril e maio) em Portugal continental foi muito quente e muito seca.

O documento adianta que no mês de abril houve um aumento significativo da área em situação de seca, em particular nas regiões do Norte e Centro.