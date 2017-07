Actualidade

O Comité do Património Mundial da UNESCO, reunido em Cracóvia, considerou não ser necessário inscrever a Grande Barreira de Coral na lista do património em perigo, disse hoje uma porta-voz da instituição.

O Comité notou "com profunda preocupação o branqueamento e a mortalidade do coral que afetaram o bem (a barreira) em 2016 e 2017", mas considerou que a situação não necessita para já de ser registada na lista do património em perigo, segundo a decisão aprovada na quarta-feira e divulgada hoje pela porta-voz do comité, Anika Paliszewska.

As iniciativas tomadas pela Austrália para preservar a barreira de coral, no quadro do "Plano de durabilidade a longo termo Recife 2050", foram saudadas pelo Comité da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).