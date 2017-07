Actualidade

A União Europeia (UE) e o Japão consideram que a Coreia do Norte representa "uma ameaça cada vez maior" e ameaçam reforçar as sanções, segundo a declaração conjunta divulgada após a cimeira UE-Japão, que hoje decorreu em Bruxelas.

"Concordamos que a Coreia do Norte, uma prioridade de topo na agenda internacional, cada vez mais representa novos níveis de ameaça à paz e segurança internacionais", salientam os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

No comunicado, os três líderes condenam "nos mais fortes termos" os contínuos ensaios nucleares e o lançamento de mísseis balísticos por Pyongyang, incluindo "o recente lançamento de um míssil balístico com possível alcance intercontinental, em flagrante violação das múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU".