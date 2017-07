Actualidade

O tremor de terra registado hoje na zona central das Filipinas fez pelo menos dez feridos, devido à derrocada de um prédio, e está a provocar cortes de eletricidade na região, disseram as autoridades de Manila.

De acordo com as últimas informações, o abalo está a fazer com que muitas pessoas estejam a abandonar os locais de residência, nas áreas rurais.

O sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter foi registado na região central do arquipélago das Filipinas, pelo instituto norte-americano de Geofísica (US Geological Survey), que mede a atividade sísmica no mundo.