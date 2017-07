Actualidade

O avançado Seydou Doumbia realizou hoje o primeiro treino com a equipa de futebol do Sporting, na Academia de Alcochete.

O internacional da Costa do marfim, que chegou aos 'leões' por empréstimo dos italianos da Roma, já esteve hoje às ordens do técnico Jorge Jesus, que conta igualmente com Fábio Coentrão.

Ausentes dos trabalhos continuam Beto, Rui Patrício, William Carvalho, Adrien Silva e Gelson Martins, que estiveram ao serviço da seleção portuguesa na Taça da Confederaçõesm bem como Bryan Ruiz, que vai participar na Golden Cup pela Costa Rica.