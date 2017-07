Pedrógão Grande

A Associação Empresarial de Castelo Branco (AEBB) disponibilizou hoje um armazém para funcionar como plataforma logística para as doações que estão a chegar de todo o país para as vítimas dos incêndios que provocaram 64 mortos.

"Estamos muito sensibilizados com o problema [que afeta as populações vítimas dos incêndios]. Queremos dizer-vos que estamos convosco e viemos trazer uma listagem do material recolhido que virá quando entenderem", afirmou o presidente da AEBB, José Gameiro, durante uma reunião realizada com a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara de Pedrógão Grande.

A AEBB e as delegações de Castelo Branco do Banco Alimentar Contra a Fome e da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) juntaram-se numa iniciativa solidária para angariar bens para as vítimas dos incêndios, sendo que já conseguiram reunir mais de 20 toneladas de produtos e materiais.