Actualidade

A ilha de São Miguel, nos Açores, acolhe, durante uma semana, uma residência literária que conta com a participação de 15 dos 90 escritores norte-americanos, alguns de origem açoriana, no âmbito do programa literário internacional Disquiet, foi hoje anunciado.

Um comunicado da direção regional da Cultura adianta que, apesar de se terem realizado no ano passado sessões deste programa nos Açores, será a primeira vez que decorrerá uma residência literária, após a estada dos escritores em Lisboa.

A residência literária vai decorrer de 08 a 15 de julho, e integra, nomeadamente, a realização, na terça-feira, no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, de uma sessão de conversa e leitura aberta ao público e aos restantes 14 escritores participantes do projeto.