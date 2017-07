Euro feminino

A lista final das 23 futebolistas convocadas para o Europeu de futebol feminino ficou hoje definida, com o selecionador Francisco Neto a descartar Cristiana Garcia e Diana Gomes.

O técnico português tinha chamado para o estágio, que teve início na última semana na Cidade do Futebol, em Oeiras, um grupo de 25 jogadoras, com a ideia de deixar posteriormente duas de fora.

Já na última semana, Francisco Neto foi obrigado a chamar uma jogadora de última hora, face à lesão de Cláudia Lima, médio do Boavista que sofreu uma entorse no joelho, optando por Cristiana Garcia, do Sporting de Braga.