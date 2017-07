Actualidade

O compositor francês Pierre Henry, um dos pioneiros da eletroacústica e da música concreta, inventor de sons que integrava nas suas obras, morreu hoje, aos 89 anos, informaram fontes do seu círculo mais próximo.

"Morreu esta noite. Completaria 90 anos a 09 de dezembro", disse à agência France Presse a sua assistente, Isabelle Warnier, que acompanha a família do compositor.

Nascido em Paris, em 1927, Pierre Henry é um dos fundadores da chamada música concreta, concebida a partir de sons e ruídos pré-gravados, a par do seu compatriota Pierre Schaeffer (1910-1995), com quem trabalhou após a II Guerra Mundial, e com quem compôs "Sinfonia para um homem só" (1950).