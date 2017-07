Actualidade

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) vai tornar a cidade do Porto, de 07 e 15 de julho, num palco com 28 espetáculos de teatro, música e dança, anunciou a organização.

O evento dá-se no âmbito do Festival Semana das Escolas de Teatro (SET), que decorre de 07 e 15 de julho e liderado pelo ESMAE, conta com espetáculos criados por alunos e professores de escolas superiores e secundárias nacionais com cursos de teatro mas também de escolas da Galiza e do Brasil.