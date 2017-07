Actualidade

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, que acolhe a mais relevante coleção pública de arte antiga portuguesa, tem a maioria das salas de exposição fechadas ao público por falta de vigilantes, de acordo com a entidade.

O museu colocou um aviso no seu sítio 'online', no qual explica que, de terça-feira a sexta-feira, estão totalmente encerrados os pisos 01 e 02, que acolhem as exposições de mobiliário português, artes decorativas francesas, ourivesaria, joalharia, arte da expansão e cerâmica.

Também está encerrado diariamente - entre as 12:00 e as 15:00 - o piso 03, com a coleção de pintura e escultura portuguesas, onde se encontram algumas das peças mais importantes do museu, entre as quais os Painéis de São Vicente.