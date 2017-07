Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, anunciou hoje que pediu a marcação de um debate de atualidade para sexta-feira sobre "a falta de transparência nos cortes de despesa dos serviços públicos", com a presença do Governo.

No final da reunião da bancada do PSD, Luís Montenegro acusou o Governo de não esclarecer "tudo aquilo que foram cortes efetivos na despesa, nomeadamente nas despesas de funcionamento".

"Há aqui uma falta de transparência que não pode continuar", acusou.