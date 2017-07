Incêndios

O secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson Souza, considerou hoje que a ocupação do território do Interior é o "melhor corta-fogos" e a melhor forma de prevenção para evitar tragédias.

"Não tenhamos dúvidas que este objetivo de ocupar bem, de uma forma ordenada e de uma forma sustentável o território constitui, sem dúvida nenhuma, o melhor corta-fogos e a melhor prevenção para situações como a que vivemos e que assolaram tão violentamente a zona Centro", afirmou.

Nelson Souza falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, durante a sessão de abertura do 24.º Congresso Anual da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional.