O líder parlamentar do PS afirmou hoje que os socialistas mantêm o acordo do início da legislatura para que seja o PSD a indicar o candidato a Provedor de Justiça, eleição que requer maioria de dois terços.

A eleição do Provedor de Justiça, cargo atualmente assumido por José de Faria Costa, professor catedrático em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é uma do conjunto de votações previsto para o próximo dia 17 na Assembleia da República.

"Reitero que o PS acordou com o PSD que o presidente do Conselho Económico e Social (CES) seria eleito (como foi, embora à segunda tentativa) por proposta do PS e que, no caso do Provedor de Justiça, a proposta deveria ter origem no PSD. Aguardamos que o PSD indique qual a sua proposta para a ponderarmos e para que seja possível ultrapassar também essa eleição", declarou Carlos César.