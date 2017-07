Actualidade

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), Tiago Rodrigues, foi nomeado para os Prémios Europa Novas Realidades Teatrais, informou hoje o D. Maria II.

Em declarações à agência Lusa, fonte do gabinete de comunicação do TNDM precisou que Tiago Rodrigues "acabou de ser informado, há muito pouco tempo", de que era um dos nomeados para aqueles galardões europeus.

A nomeação de Tiago Rodrigues surge depois de Miguel Seabra e Natália Luiza, diretores artísticos do Teatro Meridional, terem sido distinguidos, com um Prémio Europa Novas Realidades Teatrais, pelo trabalho desenvolvido em 2011 com a peça "Contos em Viagem - Cabo Verde".