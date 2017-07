Actualidade

A quarta edição do FESTA - Festival Internacional de Artes na Rua decorre em Ovar, de 21 a 23 de julho, fechando o centro da cidade ao trânsito para acolher 16 espetáculos gratuitos, por artistas de seis países.

Sempre durante a tarde e a noite, o programa prevê assim um total de 36 apresentações de teatro, dança, música, circo, performance e oficinas, no que se inclui a estreia nacional de "Xics de Xurrac", com as torres de jogos criadas pelo grupo catalão Tombs Creatius, e ainda as 'premières' absolutas da Orquestra Clássica Inventada e do espetáculo "Chuva", pelo encenador Leandro Ribeiro.

Para o vereador da Cultura na Câmara de Ovar, Alexandre Rosas, a aposta deste ano é na "consolidação do evento", que para isso reforça a sua componente musical e passa a ocupar novos espaços do centro histórico, "para melhor dar a conhecer a cidade a um público que cada vez inclui mais gente de fora do concelho".