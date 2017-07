Actualidade

As pequenas empresas podem estar a ficar dependentes dos benefícios que recebem, optando por não crescer para poder continuar a recebê-los, o que acaba por prejudicar a produtividade, admite o economista Bruno Trancoso da Costa, do CFP.

Num 'paper' publicado hoje pelo Conselho de Finanças Públicas (CFP), Bruno Trancoso da Costa revê diversos estudos e relatórios para sinalizar algumas das causas possíveis para a fraca produtividade em Portugal, concluindo que os benefícios atribuídos às pequenas empresas podem explicar parte do problema.

"Estas regras e políticas são frequentemente criadas com o intuito de favorecer as empresas mais pequenas e/ou estimular o empreendedorismo; no entanto podem operar, em determinadas situações, como uma forma de 'imposto implícito' sobre a escala empresarial, constituindo um incentivo para as empresas não crescerem tanto como poderiam", na medida em que crescer para além de determinados patamares acarretaria a perda de vantagens, afirma o economista.