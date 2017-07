Actualidade

O líder parlamentar socialista afirmou hoje não sentir qualquer tendência do BE e PCP para porem termo ao atual Governo e recusou-se a falar em remodelação do Governo por competir institucionalmente ao primeiro-ministro.

Posições assumidas por Carlos César em declarações ao jornal Público e à agência Lusa, no final da reunião do Grupo Parlamentar do PS, depois de confrontado com as crescentes críticas ao Governo por parte do PCP e Bloco de Esquerda (BE), sobretudo na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande e do roubo de armas em Tancos.

"Não sinto da parte do BE e do PCP qualquer tendência para pôr termo a uma colaboração que tem sido especialmente frutuosa - e que sê-lo-á certamente na perspetiva da discussão do próximo Orçamento, tendo em vista o prosseguimento da estabilidade política e de uma estratégia que reúne a vontade desses partidos no sentido da melhoria dos serviços públicos, da política de rendimentos, do crescimento e da baixa do desemprego", reagiu Carlos César.