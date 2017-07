Actualidade

A França tenciona deixar de vender veículos a gasolina e a diesel no horizonte de 2040, anunciou hoje o ministro do Ambiente e da Transição Energética, uma medida integrada no plano do governo de luta contra as alterações climáticas.

Nicolas Hulot disse em conferencia de imprensa que os construtores automóveis franceses têm projetos que "permitem cumprir este objetivo".

O ministro anunciou ainda que o executivo decidiu tornar maior a ambição de França, que já não é reduzir em um quarto até 2050 as emissões de dióxido de carbono, mas sim atingir nessa a "neutralidade de emissões de carbono".