Alive

Cerca de quarenta agentes policiais estão hoje a passar a 'pente fino' a entrada de espetadores no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, que abriu portas pouco depois das 15:00.

Algumas centenas de espetadores concentravam-se junto ao pórtico de entrada no recinto, aguardando o habitual controlo de segurança, este ano com regras mais explícitas e apertadas.

Mochilas, bolsas, malas são abertas e revistas pelos agentes e são retirados os objetos que não são autorizados no recinto. Só depois os espetadores seguem para um segundo ponto de controlo do bilhete ou passe de entrada no festival.