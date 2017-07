Pedrógão Grande

A rede SIRESP registou "dificuldades de comunicações", sobretudo na zona de Pedrógão Grande, devido a uma falha na rede fibra ótica, mas nenhuma das 16 estações ficou fora de serviço, refere o Governo numa resposta enviada ao CDS/PP.

À questão colocada pela presidente do CDS/PP, Assunção Cristas, se houve falhas no sistema de comunicações SIRESP no incêndio que deflagrou a 17 de junho em Pedrogão Grande, o Governo explicou que "nenhuma das 16 estações ficou inoperacional ou fora de serviço, isto é, todas as estações estiveram em permanente funcionamento, ainda que algumas em modo limitado/local".

Contudo, adianta o Governo, a destruição de troços de fibra ótica que asseguram a interligação das estações base ao resto da rede fez com que cinco das 16 estações base entrassem em modo local, tendo, a partir desse momento, a comunicação ficado limitada aos utilizadores registados em cada estação.