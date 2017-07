Actualidade

O 39.º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim arranca esta sexta-feira com uma conferência, a que se seguem 13 concertos, até 30 de julho, com o objetivo de superar os 5300 espetadores alcançados em 2016.

Segundo o diretor do festival, João Marques, a conferência de abertura, a cargo do musicólogo Rui Vieira Nery, segue este ano "um tema especial" - disse à agência Lusa -, abordando o trabalho do italiano Claudio Monteverdi, no ano em que se assinalam os 450 anos do nascimento do compositor.

"Monteverdi e a construção da obra barroca" marca, pelas 21:45 de sexta-feira, no Cine-Teatro Garrett, o início do certame, que este ano pretende "pelo menos manter o número dos espetadores", mas, se possível, ultrapassar as "cerca de 5300 pessoas" que acorreram à edição de 2016, que contou com o mesmo número de concertos e uma conferência de abertura.