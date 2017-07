Actualidade

A Irmandade da Lapa, no Porto, assinala na sexta-feira o 22.º aniversário do maior órgão de tubos do país, ao som da quarta sinfonia de Gustav Mahler, interpretada por David Briggs e Sara Braga Simões.

Em declarações à agência Lusa, o mestre-capela da igreja da Lapa, Fábio Veríssimo, explicou que o concerto de aniversário de um instrumento que, disse, "trouxe muito à cidade e ao país", integra um programa mais vasto que vai até dia 15 deste mês, com vários organistas em destaque.

Na sexta-feira, o concerto, marcado para as 21:30, na igreja da Lapa, vai juntar o organista titular da Catedral de Toronto, David Briggs, e a soprano portuguesa Sara Braga Simões, que vão interpretar a 4.ª Sinfonia de Gustav Mahler, compositor austríaco de origem checa, que tem uma curiosidade face à Lapa: nasceu a 07 de julho, no dia de aniversário do órgão de tubos.