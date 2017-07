Actualidade

O turismo britânico em Portugal continua a crescer e sem sentir efeitos da incerteza que envolve o 'Brexit', afirmou hoje a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

"Os números para o mercado britânico são bastante satisfatórios, apesar do 'Brexit', que gerava alguma incerteza sobre os resultados. A verdade é que estamos com um crescimento do mercado britânico para Portugal muito significativo", disse hoje a secretária de Estado à agência Lusa em Londres, onde esteve reunida com operadores e representantes de companhia aéreas.

Segundo as estatísticas mais recentes, relativas ao período de janeiro a abril de 2017, houve um aumento de 9% em número de hóspedes e 13,5% do volume de receitas face ao período homólogo de 2016.