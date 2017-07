Actualidade

Chuva forte, com trovoadas e granizo, causou hoje inundações na Lousã e em Miranda do Corvo, tendo destruído culturas agrícolas, disseram fontes da Proteção Civil à agência Lusa.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra informou que o mau tempo originou inundações na via pública, nos dois concelhos do distrito de Coimbra, além de ter inundado também uma habitação, na Lousã.

Os primeiros alertas para as anomalias foram registados cerca das 16:45, meia hora depois de a chuva ter começado a cair com intensidade, sobretudo nas povoações junto à Serra da Lousã.