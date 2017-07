Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que "o Governo está apostado no futuro do Arsenal do Alfeite" e que está em curso "uma viragem histórica" nesta empresa de construção naval de capitais exclusivamente públicos.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje à tarde, durante cerca de duas horas e meia, a Arsenal do Alfeite S.A., situada na Base Naval de Lisboa, que segundo a administração da empresa, há 45 anos não recebia a visita de um Presidente da República.

O chefe de Estado afirmou que a sua presença se destinava a apoiar, "como Presidente da República e como Comandante Supremo das Forças Armadas, a obra que está em curso, a viragem histórica que está em curso", e a "certificar que existe futuro" para esta empresa naval.