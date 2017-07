Actualidade

O Presidente da República enalteceu hoje o consenso parlamentar, "uma forma de elogio à vida", que permitiu a aprovação, com abstenção da esquerda, do projeto de lei do CDS-PP pelos direitos das pessoas doentes em fim de vida.

As bancadas da esquerda viabilizaram, hoje, na generalidade, pela abstenção, um projeto de lei dos centristas pelos direitos das pessoas doentes em fim de vida, baixando agora à comissão parlamentar de Saúde, com os votos favoráveis do CDS-PP, PSD e a abstenção do PS, PCP, BE, PEV e PAN.

"Eu falei da lei que foi hoje aprovada, que realmente representa um esforço muito importante no reconhecimento dos direitos das pessoas em fases críticas da sua vida e da sua saúde e em que o facto de haver um consenso parlamentar é uma forma de elogio à vida, que tem a ver com uma causa importante na vida de Maria José Nogueira Pinto", disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa.