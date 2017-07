Mau tempo

A chuva "muito forte" provocou estragos em pelo menos seis concelhos do distrito de Vila Real, com registo de várias inundações em casas particulares, comércios e arrastando terras e pedras para as estradas, afirmaram várias fontes à Lusa.

"Foi uma coisa impressionante, como eu nunca vi. Na vila chegamos a ter 15 centímetros de água nas ruas ", afirmou o presidente da Câmara de Mesão Frio, Alberto Pereira.

Esta tarde choveu com intensidade em pelo menos seis concelhos do distrito de Vila Real, nomeadamente Alijó, Sabrosa, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião, Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.