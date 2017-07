Actualidade

O Presidente da República vai realizar uma visita de Estado ao México de 16 a 18 de julho, concentrada na capital mexicana, com um programa que inclui, além dos encontros institucionais, um fórum empresarial.

Segundo uma nota hoje divulgada, Marcelo Rebelo de Sousa terá encontros com o Presidente do México, Enrique Peña Nieto - com quem esteve em outubro na 25.ª Cimeira Ibero-Americana, na Colômbia -, e com o chefe do Governo da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera, de quem receberá as chaves da cidade, uma das maiores metrópoles do mundo.

O chefe de Estado vai também encontrar-se com a comunidade portuguesa residente naquele país, e no dia 18 participará num Fórum Empresarial México-Portugal, com empresários mexicanos e portugueses, "tendo por objetivo o aproveitamento das oportunidades de negócio e o estreitamento das relações económicas" bilaterais.