Entrevista a Carminho

O Alive já abriu as portas e prepara-se para receber até este sábado muita música de vários estilos no Passeio Marítimo de Algés. Entre os sete palcos encontramos o EDP Fado Café, onde Carminho atua esta sexta-feira. Considerada um dos maiores nomes atuais da canção de Lisboa, a fadista preparou-se para apresentar um concerto único, que percorre todos os seus trabalhos.

Percebi que preparou um concerto de propósito para o Alive. É verdade?

Sim, estamos a fazer um alinhamento especial porque o tempo do set é mais curto, mas também pelo espaço em si. É um espaço especial com uma energia de clube mais descontraído, onde as pessoas vão estar também sentadas no chão, por isso faz todo o sentido fazer um alinhamento diferente.

Sem revelar muito, o que prepararam para este concerto?

Vai ser um concerto íntimo, onde as pessoas estão mais perto. Nós vamos estar num palco mais pequeno e aconchegante e passa a sensação de um live mais acústico, o que traz uma energia única a esses momentos. Vou levar os meus cinco músicos, apesar de ser curto e pequenino, para proporcionar esses momentos especiais e ter presente a musicalidade que me representa e que tenho vindo a desenvolver com eles. Vai ser um alinhamento único para aquelas pessoas.

Mas há músicas que não vão poder faltar! Vai passar um bocadinho pelos seus três álbuns de originais?

Vou tocar um bocadinho dos quatro álbuns, porque este último Carminho Canta Tom Jobim também vai estar representado. Eu queria dar um bocadinho de todos os discos que tenho feito. Vai ser um alinhamento a pensar em todas as pessoas que me acompanham desde o primeiro dia.

Sendo um festival com tanta diversidade, acha possível conquistar novos públicos que, à partida, não são ainda seus fãs?

Não diria isso com a expressão tão técnica “conquistar novos públicos”, mas sei que há sempre um impacto nestes festivais quando uma pessoa descobre uma coisa nova que nunca tinha ouvido. Como também eu própria vou a muitos festivais do mundo inteiro e acabo por descobrir novos músicos. O facto de eu cantar lá também faz com que eu descubra outros concertos. Muitas vezes vêm estrangeiros, pessoas do mundo inteiro - então o Alive toda a gente sabe que é um festival que acolhe muitos estrangeiros que vão atrás exatamente dessa proposta de ver os cabeças de cartaz, mas também de descobrir bandas e sonoridades novas. Sempre me aconteceu isso e sei o impacto que tem tido em mim. Sei que vai acontecer porque as pessoas vão para um lugar onde está muita coisa a acontecer.

Com tanta coisa a acontecer não lhe faz confusão se não tiver o mesmo público do princípio ao fim no seu concerto?

Os festivais são sempre muito abertos e as pessoas acabam por passar. Às vezes ficam, outras vezes não. Isso é uma liberdade que defendo num festival: as pessoas são livres de assistir a um concerto inteiro ou a dez minutos de cada um.

O que representa para si atuar no Alive?

Foi um convite do Álvaro Covões e é, no fundo, participar num festival com a história e a qualidade indiscutível que tem, que está no ranking dos melhores festivais do mundo. Agora é um concerto diferente e isso é que me levou também a aceitar deste desafio. Porque é um desafio colocar um concerto com cinco músicos num ambiente íntimo e voltar um bocadinho à essência de uma casa de fados, com a sua mística própria. Fiquei muito satisfeita por poder corresponder a este desafio. E ainda bem que este concerto é no Alive!

Acha importante que num festival como este haja um palco dedicado ao fado?

Para já, acho corajoso, porque as pessoas acham sempre que o fado não faz parte de um festival. E, se calhar, em determinado tipo de festivais não faz! Fazer um clube de Fado é dar uma oportunidade às pessoas que queiram ir ouvir fado tradicional, que no fundo é a música desta cidade. E se o Alive acontece em Lisboa e se queremos que a nossa capital ganhe esta qualidade de cidade que acolhe as pessoas com uma oferta cultural incrível, oferecer só o que vem de fora pode ser redutor. Oferecer o que é nosso é não só uma prova de coragem como de orgulho e confiança que um festival destes deve ter e tem. Porque o Alive é um dos melhores festivais do mundo!

Quais são os concertos deste palco que destaca?

Destaco as guitarradas de Mário Pacheco, que é um dos grandes guitarristas e compositores desta geração, tanto instrumentais, como para fados cantados. Também há o concerto do Miguel Araújo, meu amigo e compositor [os dois concertos aconteceram na ontem]. É um palco um bocadinho eclético porque tem vários estilos musicais, apesar de o Fado ser o mote. Estende-se para a música cantada em português. Também vai haver o concerto de janeiro, que é um rapaz que está a começar agora e vai lançar um disco em breve. É engraçado ver esta programação variada, desde músicos que já se conhecem aos que estão no início e podem ser acompanhados desde o primeiro dia.

No outro palco o que não vai querer perder?

Vou ver o Tiago Bettencourt no Palco Principal e quero estar lá para o acompanhar e para o ver. E quero ver muitos outros! Mas tenho de ir com calma, porque também vou cantar!

Este verão tem muitos concertos agendados ou vai conseguir tirar um tempo de férias?

Nem pensar! Férias não há! Só tiro férias quando as pessoas trabalham. Vão ser meses muito intensos até setembro, e vai ser maioritariamente em Portugal, onde é a altura das feiras, das festas e dos concertos ao ar livre. Estou sempre com muita energia para esta altura do ano, que eu gosto muito. Tenho que guardar as férias para o inverno, por isso tento ir para sítios onde o verão passa a inverno!