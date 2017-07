Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) considerou hoje que foram violados os limites à liberdade de imprensa e de programação, na divulgação de um vídeo com um alegado abuso sexual, pelos títulos do grupo Cofina.

Neste caso, reportado a 17 e 18 de maio pelo Correio da Manhã Online, edição impressa e Correio da Manhã TV, a ERC entendeu, num relatório publicado hoje na sua página na Internet, ainda que foram violadas as obrigações deontológicas de "rejeição do sensacionalismo, diversificação das fontes, audição das partes com interesses atendíveis, abstenção de formulação de acusação sem provas e respeito pela presunção de inocência".

A ERC afirma, no documento hoje divulgado, que as imagens foram "desrespeitadoras da dignidade humana" e "violaram os direitos de personalidade dos envolvidos".