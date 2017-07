Actualidade

O único porta-aviões chinês, o "Liaoning", chegou pela primeira vez ao porto de Hong Kong, no que é visto como uma demonstração de força menos de uma semana depois da visita do Presidente chinês à região.

O navio de 305 metros de comprimento e de 50.000 toneladas chegou às 07:30 (00:30 em Lisboa), para "uma missão de treino de rotina" tinha previsto o Ministério da Defesa chinês.

A chegada do "Liaoning" - o mesmo nome de uma província no norte da China - despertou a curiosidade dos residentes de Hong Kong que fizeram fila durante os últimos dias para conseguir bilhetes junto do exército, mas não foram autorizados a levar câmaras a bordo.