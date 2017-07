Actualidade

O número de vítimas das inundações no Japão subiu hoje para seis, depois de as equipas de resgate terem recuperado mais quatro cadáveres, informaram as agências internacionais.

Cerca de 20 pessoas continuavam esta manhã desaparecidas, escreveu a Associated Press (AP).

Os avisos de chuvas torrenciais mantêm-se na ilha de Kyushu (oeste), depois da passagem do tufão "Nanmadol" pelo Japão no início da semana, destruindo casas, estradas e campos de arroz.