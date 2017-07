Actualidade

"Sopro", peça de Tiago Rodrigues protagonizada por Cristina Vidal, uma mulher que trabalha como ponto no Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) há mais de 25 anos, estreia-se hoje, no Festival de Avignon, em França.

Trata-se da primeira estreia do TNDM no festival francês e a segunda criação apresentada pelo teatro em Avignon, depois de "António e Cleópatra" (2015), também da autoria do diretor artístico do Nacional.

A estreia de "Sopro", pelas 22:00, no Cloître des Carmes, conta com a presença do secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.