A Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), sob a direção da sua maestrina titular Joana Carneiro, abre hoje o Festival Ao Largo, em Lisboa, em frente ao Teatro de S.Carlos, com um "programa de influência jazzística", segundo a organização.

O programa do concerto, que repete no domingo, numa homenagem às vitímas dos incêndios que ocorreram recentemente no centro do país, é constituído por obras de Joly Braga santos, Leonard Bernstein e Maurice Ravel, sendo solista o pianista Pedro Costa, vencedor do Prémio El Corte Inglés/Concurso de Interpretação do Festival do Estoril, em 2013.

O Festival ao Largo prolonga-se até dia 29, apresentando um programa de 14 noites de música e dança de entrada livre.