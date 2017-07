Actualidade

A estreia moderna com instrumentos de época do "Requiem à Memória de Camões", de João Domingos Bomtempo, realiza-se hoje, na Sé de Castelo Branco, e no sábado é apresentado no Mosteiro de Alcobaça, no âmbito do Festival CisterMúsica.

A apresentação moderna com instruemntos de época do "Requiem à Memória de Camões", é um projeto do músico João Paulo Janeiro, que assume a direção musical, e de Bernardo Mariano, um dos coralistas.

Em declarações à agência Lusa, Bernardo Mariano referiu existir "uma confluência de fatores e de efemérides" que levou a efetuar este projeto: "Completam-se 175 anos sobre a morte de Bomtempo, os 200 anos do início da escrita do Requiem, o lançamento do movimento de celebração dos 200 anos da edição monumental de 'Os Lusíadas' pelo Morgado de Mateus, José Maria de Sousa".